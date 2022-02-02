Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

Європейська комісія ухвалила рішення щодо внесення атомної енергетики та природного газу до “Зеленої таксономії ЄС” – класифікації екологічно сталих видів діяльності для інвесторів, повідомляє Green Deal.

“Газ та атомна енергія могли б сприяти тяжкому переходу до кліматичної нейтральності. Ми розробили суворі умови для їх включення до таксономії. Для них (атомних та газових енергопроектів – ІФ) буде встановлено чіткі обмеження і терміни для поетапного виведення з експлуатації”, – заявила єврокомісар із фінансових питань Мейрід МакГіннес на брифінгу в середу.

Вона зазначила, що ЄС необхідно відмовлятися від таких украй шкідливих енергоресурсів, як вугілля, “на яке досі припадає 15% електрогенерації в Європі, і ми маємо це змінити”.

Єврокомісар акцентувала увагу на тому, що таксономія не є обов’язковим інструментом для країн-членів: її роль полягає в тому, щоби підвищити прозорість на фінансовому ринку для приватного сектора, який зацікавлений у сталому інвестуванні.

“Таксономія не є інструментом енергетичної політики ЄС, уся відповідальність за визначення свого власного енергоміксу лежить на країнах-членах. Таксономія також не санкціонує інвестиції в той чи інший сектор і не забороняє інвестувати в інші. Важливо пам’ятати, що таксономія – добровільний інструмент”, – наголосила вона.

Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, основні обмеження для газових енергопроектів полягають у тому, що вони мають продукувати не більше ніж 100 г СО2/кВт-год (не більше 270 г СО2/кВт-год при отриманні дозволу на будівництво до 31 грудня 2030 року) і стати низьковуглецевими чи відновлюваними активами до кінця 2035 року.

Для атомних енергопроектів впроваджуються обмеження щодо мінімізації радіоактивних відходів. Крім того, дозвіл на будівництво нових атомних блоків можна буде отримати лише до 2045 року, тоді як ядерні реактори повинні будуть відповідати високим стандартам безпеки.

Рішення про ухвалення делегованого акта для формалізації норм таксономії залишається за Європарламентом та Європейською радою, які мають упродовж чотирьох місяців його ретельно вивчити. Європейська рада може відкинути таксономію, якщо щонайменше 20 країн-членів виступлять проти її норм, або Європарламент щонайменше 353 голосами проти.

За відсутності зауважень делегований акт про ухвалення таксономії набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Питання включення атомної енергії та газу до таксономії, як відомо, розкололо Євросоюз. Особливо гострі дискусії точилися навколо атомної енергетики: її головними опонентами є Німеччина, Австрія, Іспанія та Люксембург поряд із природоохоронними організаціями та різними НКО, які наголошують на небезпеці такої технології електрогенерації.

З іншого боку, Франція, Фінляндія та більшість країн Центральної та Східної Європи, навпаки, виступають за включення атомної енергетики до таксономії, наголошуючи на тому, що сектор потребує “зеленого” фінансування для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Найбільш затятими прихильниками включення газових проектів до таксономії виступають залежні від вугільної генерації країни ЄС, серед яких Польща та Чехія, які розглядають газ як перехідне пальне до чистих видів енергії. Головні противники такого рішення: Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція.

Раніше міністри енергетики Австрії та Люксембургу повідомили газеті Financial Times про готовність подати до Європейського суду на Єврокомісію, якщо у Брюсселі ухвалять рішення про включення атомної енергетики або природного газу до “Зеленої таксономії ЄС”.

“У нас є вагомі аргументи для того, щоб попрямувати до Європейського суду, якщо Єврокомісія вирішить це зробити, і таксономія набуде чинності. Ми маємо бути впевнені в тому, що фінансові ринки залишатимуться вірними альтернативам у сфері відновлюваної енергетики”, – сказала міністр енергетики Австрії Леонора Гевсслер у коментарі FT.

Говорячи про атомну енергетику, Гевсслер, зокрема, зазначила, що хоча АЕС і не продукують викидів вуглекислого газу, проблеми радіоактивних відходів ніхто не скасовував. Тому, за словами міністра, АЕС порушують принцип ЄС “не завдавати суттєвої шкоди довкіллю”.

Крім цього, віцепрем’єр-міністр Іспанії Тереза Рібера заявила FT, що Мадрид може розробити власні “зелені” стандарти для інвесторів (наприклад під час випуску “зелених” облігацій), щоб не вдаватися до використання європейської таксономії.