Green Deal

18:08 27.01.2022

ЄС інвестує більш ніж €1 млрд у транс’європейські енергетичні проекти

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ЄС інвестує більш ніж €1 млрд у транс’європейські енергетичні проекти

Єврокомісія (ЄК) оголосила у четвер, що країни ЄС досягли домовленості за її пропозицією інвестувати EUR1,037 млрд у п’ять транскордонних проектів у рамках фонду фінансування з’єднання в Європі транс’європейських енергетичних мереж (CEF Energy), пише GreenDeal.

“CEF Energy надасть фінансову підтримку для будівництва чотирьох інфраструктурних проектів, у тому числі трьох для передачі електроенергії та одного для зберігання газу, а також для дослідження мереж транспортування та зберігання CO2”, – йдеться у повідомленні ЄК, опублікованому в Брюсселі у четвер.

«Останні кілька місяців знову нагадали нам, наскільки важливим є добре інтегрований європейський енергетичний ринок для забезпечення доступної енергії та надійності поставок, а також переходу до чистої енергії. Хоч за останнє десятиліття ми досягли значного прогресу у покращенні взаємопов’язаності нашого ринку, можна і потрібно зробити більше. Я особливо хочу виділити євроазіатський інтерконектор, який покладе край енергетичній ізоляції Кіпру і з’єднає його з рештою Європи», — заявила член ЄК з енергетики Кадрі Сімсон.

Найбільша частина коштів, зазначають у Єврокомісії, буде спрямована на проект EuroAsia вартістю EUR657 млн ​​для першого інтерконектора між Кіпром та європейською мережею.

У коментарі ЄК йдеться, що «добре інтегрована енергетична інфраструктура необхідна для енергетичного переходу, полегшення інтеграції відновлюваних джерел енергії, підвищення надійності поставок та забезпечення доступності енергії».

У Брюсселі наголошують, що фінансова допомога, яка надається у рамках CEF Energy, спрямована на підтримку Європейського «зеленого» курсу – European Green Deal.

Теги: #greendeal #iнвестицiї #євросоюз
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