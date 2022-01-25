Green Deal

17:55 25.01.2022

Енергоперехід коштуватиме Україні понад 15% ВВП до 2050 р. – McKinsey

2 хв читати
Енергоперехід коштуватиме Україні понад 15% ВВП до 2050 р. – McKinsey

Загальні витрати на фізичні активи, необхідні Україні для забезпечення кліматичної нейтральності за сценарієм Net Zero 2050, становитимуть понад 15% від сукупного ВВП у період 2021-2050 рр.

Така оцінка міститься в новому звіті McKinsey Global Institute – дослідницькому підрозділі консалтингової компанії McKinsey, передає портал GreenDeal.

Згідно з документом, загалом сукупні капітальні витрати на фізичні активи з метою глобальної декарбонізації становитимуть $275 трлн, або 7,5% накопиченого світового ВВП до 2050 року.

За даними дослідження, що охопило сектори, які продукують 85% загальних парникових викидів у 69 країнах, середньорічні витрати у світі на декарбонізацію повинні будуть зрости до $9,2 трлн порівняно з нинішніми $5,7 трлн.

Україну у звіті зараховано до групи країн, що здійснюють інтенсивну емісію. До неї також увійшли Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, ПАР, Таїланд, Туреччина та В’єтнам. Ці країни, ймовірно, пристосуються до переходу переважно за рахунок декарбонізації промислових процесів, розширення потужностей відновлюваної енергетики та допомоги фермерам у переході на низьковуглецеві методи або відмови від сільського господарства.

Аналітики вважають, що більша частина витрат на забезпечення енергопереходу припаде на найбільші економіки світу – США, Китай, Євросоюз, Японію і Велику Британію, які до 2050 року витратять на декарбонізацію близько 6% свого сукупного ВВП.

“У результаті енергопереходу зникнуть 187 млн робочих місць, пов’язаних із добуванням викопного палива та “брудними” виробництвами, проте з’являться 202 млн нових – у нейтральній економіці”, – стверджується у звіті.

McKinsey також зазначає, що “зелений” енергоперехід може сприяти виведенню з експлуатації деяких активів до закінчення терміну їх користування. “Наприклад, у галузі енергетики, за нашими оцінками, до 2050 року можуть виявитися бездіяльними активи обсягом близько $2,1 трлн, з яких 80% – вугільні ТЕС у таких країнах, як Китай та Індія, що є порівняно новими (менше ніж 15 років) і мають значно більший термін придатності”, – наголошується у звіті.

Теги: #ввп #енергоперехід #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 25.01.2022
Борщовий набір в Україні подорожчав за рік удвічі – Інститут аграрної економіки

Борщовий набір в Україні подорожчав за рік удвічі – Інститут аграрної економіки

11:07 25.01.2022
Україна вітає пропозицію Туреччини виступити посередником між Україною та РФ - посол Боднар

Україна вітає пропозицію Туреччини виступити посередником між Україною та РФ - посол Боднар

10:00 25.01.2022
РГК прогнозує широке споживання водню в Україні до кінця десятиліття

РГК прогнозує широке споживання водню в Україні до кінця десятиліття

08:27 25.01.2022
В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

07:56 25.01.2022
Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

07:27 25.01.2022
США розширюють коло країн, з якими координують дії щодо України - Блінкен

США розширюють коло країн, з якими координують дії щодо України - Блінкен

20:51 24.01.2022
Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

19:12 24.01.2022
НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

13:33 24.01.2022
Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

11:12 24.01.2022
ЗМІ повідомляють про підготовку евакуації німецьких дипломатів з України, Берлін це не підтверджує

ЗМІ повідомляють про підготовку евакуації німецьких дипломатів з України, Берлін це не підтверджує

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

ОСТАННЄ

Укргазбанк у 2021 році видав екокредитів на 2 млрд грн

Австрія та Люксембург подадуть до суду на ЄК у разі визнання атомної енергії чи газу «зеленими» інвестпроектами

Газова криза має прискорити перехід до чистої енергетики – голова Єврокомісії

Енергоперехід зміцнить світовий ВВП, але може призвести до його зниження на 2% до 2050 року – доповідь

ЄС споживає майже чверть енергії з відновлюваних джерел

ЄС споживає майже чверть енергії з відновлюваних джерел – Eurostat

Citi посилює вимоги до клієнтів із нафтогазового сектору в рамках боротьби зі зміною клімату

Інвестори поки скептично налаштовані щодо сланцевого нафтовидобутку в США – Occidental Petroleum

Останні 7 років стали найтеплішими за всю історію спостережень

Exxon має намір скоротити викиди парникових газів до нуля до 2050 року

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА