Україна буде готова експортувати водень до Німеччини до 2024 року – президент асоціації

Україна має у своєму розпорядженні достатні ресурси та можливості, щоб вже до 2024 року запустити перші водневі проекти та почати експортувати водень до Німеччини.

Про це у коментарі порталу Green Deal розповів президент Української водневої ради Олександр Рєпкін, ділячись деталями зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

«Анналена Бербок відповідає за весь кліматичний діалог Німеччини на зовнішній арені, тож тема водню для неї дуже важлива. На зустрічі ми розповіли їй, що на даному етапі Україна має достатньо ресурсів і можливостей, щоб уже до 2024 року запустити перші проекти і почати експортувати водень до Німеччини», — сказав він.

Рєпкін уточнив, що транспортування водню здійснюватиметься у суміші з природним газом по діючій газотранспортній системі.

«Вже зараз ми готові транспортувати по ГТС 10%-ну концентрацію водню в суміші з природним газом. До 2024 року за умови модернізації відсоток може бути вищим. Головне – вибрати точку входу, місце, де можна підключитись до ГТС, і тоді вже можна буде транспортувати суміш», – сказав він.

Раніше про плани розпочати експорт «зеленого» водню до Німеччини з 2024 року також говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, однак із застереженням: “Згідно з оптимістичним сценарієм”.

На зустрічі з головою німецької дипломатії 17 січня Кулеба вкотре розповів про плани України стати ключовим постачальником «зеленого» водню в ЄС.

«Україна активно розвиває відновлювану енергетику, зокрема планує стати ключовим постачальником «зеленого» водню в ЄС. Ми зміцнюємо енергетичне партнерство з Німеччиною та розробляємо низку великих проектів у сфері виробництва та транспортування «зеленого» водню», – наведено слова глави МЗС у повідомленні відомства.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року НАК «Нафтогаз України», Оператор ГТС України та АТ «Укртрансгаз», що виконує функції Оператора підземних сховищ газу України, приєдналися до реалізації міжнародного проекту «H2EU+Store» з виробництва «зеленого» водню на Західній Україні з його подальшим експортом газопроводами до країн Євросоюзу. Поки що це найбільший міжнародний проект, який передбачає експорт водню з території України до ЄС магістральними газопроводами.