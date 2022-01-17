В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

Німеччина має намір незабаром відкрити в Україні бюро з водневої дипломатії, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

“Незабаром німецька сторона відкриє бюро водневої дипломатії для реалізації відповідних проектів”, – сказала вона на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в понеділок, передає Green Deal.

Окрім того, Бербок повідомила про плани провести переговори з енергетичною асоціацією “Українська воднева рада” у межах її візиту до Києва.

У грудні 2021 року про плани відкриття аналогічного бюро у Москві повідомив посол ФРН у Росії Геза Андреас фон Гейр.