Green Deal

10:55 13.01.2022

Нікель подорожчав до 10-річного максимуму через зростання ринку електромобілів

2 хв читати
Нікель подорожчав до 10-річного максимуму через зростання ринку електромобілів

Ціна нікелю досягала максимуму за десять років під час торгів у Лондоні у середу через скорочення запасів цього металу на тлі збільшення виробництва електромобілів, пише Green Deal з посиланням на Financial Times.

Нікель, який використовується в акумуляторах для електромобілів, дорожчав на 4%, а котирування піднімалися до $22,745 тис. за тонну. За останній місяць нікель підскочив у ціні на 12%.

У середу Лондонська біржа металів повідомила, що запаси нікелю на складах, що відстежуються біржею, впали за підсумками 51-го дня. У Китаї запаси цього металу опустилися до 4,86 ​​тис. тонн, наблизившись до рекордного мінімуму.

“Ми починаємо спостерігати, як споживачі прокидаються і усвідомлюють наявні проблеми”, – сказав голова трейдера Trafigura Джеремі Вейр у своєму виступі на заході Future Minerals Forum у Саудівській Аравії, маючи на увазі критичний рівень запасів нікелю.

Мідь напередодні піднімалася вище за $10 тис. вперше з жовтня.

Позитивним фактором для металів в цілому стали очікування, що влада КНР збільшить підтримку економіки, що сповільнюється. Ці очікування посилилися після статистичних даних, які вказали на зниження споживчої інфляції в Китаї в грудні.

Як стало відомо у середу, споживчі ціни (індекс CPI) у КНР минулого місяця збільшилися на 1,5% у річному вираженні після зростання на 2,3% у листопаді. Консенсус-прогноз експертів передбачав уповільнення інфляції до 1,8%.

Тим часом ціни виробників (індекс PPI) у грудні зросли на 10,3% щодо грудня 2020 року, мінімальними темпами з серпня. У листопаді зростання становило 12,9%. Експерти очікували на піднесення індексу PPI у грудні на 11,1%.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), попит на нікель може злетіти у 19 разів до 2040 року, якщо країни світу хочуть повною мірою виконати всі цілі Паризької кліматичної угоди.

Теги: #нікель #електромобілі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 12.01.2022
Volkswagen збільшив поставки електромобілів у 2021 році майже вдвічі

Volkswagen збільшив поставки електромобілів у 2021 році майже вдвічі

19:20 12.01.2022
Volkswagen збільшив поставки електромобілів у 2021 році майже вдвічі

Volkswagen збільшив поставки електромобілів у 2021 році майже вдвічі

13:12 12.01.2022
Україна у 2022 році запустить програму субсидування ставки лізингу електромобілів – Шурма

Україна у 2022 році запустить програму субсидування ставки лізингу електромобілів – Шурма

13:55 11.01.2022
Продажі автомобілів в КНР в 2021 р. зросли на 4,4% за рахунок реалізації електрокарів – CPCA

Продажі автомобілів в КНР в 2021 р. зросли на 4,4% за рахунок реалізації електрокарів – CPCA

16:35 10.01.2022
Реєстрація електромобілів в Україні у 2021 році зросла на 19%, у грудні – вдвічі

Реєстрація електромобілів в Україні у 2021 році зросла на 19%, у грудні – вдвічі

15:24 30.09.2021
ABB представив найпотужнішу у світі модульну зарядну станцію для електромобілів

ABB представив найпотужнішу у світі модульну зарядну станцію для електромобілів

20:20 13.07.2021
Україна за 6 міс. скоротила імпорт нікелевих руд на третину

Україна за 6 міс. скоротила імпорт нікелевих руд на третину

12:32 23.06.2021
Audi вироблятиме лише електромобілі з 2033 року

Audi вироблятиме лише електромобілі з 2033 року

19:30 30.03.2021
"Нафтогаз" має намір відкрити в Києві ще 50 зарядних станцій для електромобілів

"Нафтогаз" має намір відкрити в Києві ще 50 зарядних станцій для електромобілів

20:46 17.02.2021
Ford має намір практично повністю перейти на випуск електромобілів в Європі до 2030 р

Ford має намір практично повністю перейти на випуск електромобілів в Європі до 2030 р

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

Дослідники заявили про можливе підвищення загальносвітової температури на 2,4 градуса до 2100 року

ОСТАННЄ

“Нафтогаз” може пожертвувати до 200 млн грн на закупівлю сонячних панелей та електротранспорту для трьох областей

Глава Єврокомісії виступає за збереження газу й атомної енергії

Збитки від стихійних лих у 2021 році досягли $280 млрд, з них було застраховано $120 млрд – Munich Re

ВЕФ назвав кліматичні загрози основним глобальним ризиком у довгостроковій перспективі

Україна у 2021 році збільшила виробництво електроенергії на 5,2%, споживання – на 5,7% – огляд

Викиди від спалювання вугілля в США в 2021р зросли вперше за 7 років – Rhodium Group

Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

У Європарламенті пропонують посилити вуглецеве мито для імпортерів

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

ФРН закриває половину своїх АЕС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА