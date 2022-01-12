Green Deal

19:20 12.01.2022

Volkswagen збільшив поставки електромобілів у 2021 році майже вдвічі

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Volkswagen збільшив поставки електромобілів у 2021 році майже вдвічі

Німецький автоконцерн Volkswagen AG (VW) скоротив поставки автомобілів у 2021 році на 4,5% порівняно з попереднім роком через брак напівпровідникових компонентів, незважаючи на високий споживчий попит та повний портфель замовлень.

При цьому продажі автомобілів з електродвигунами (BEV) минулого року підскочили майже вдвічі, йдеться у прес-релізі VW, передає портал GreenDeal.

“2021 рік був дуже складним через глобальну нестачу напівпровідникових компонентів”, – заявив глава відділу продажів VW Крістіан Далхайм.

Загалом автовиробник поставив клієнтам по всьому світу 8,882 млн машин минулого року порівняно з 9,305 млн автомобілів у 2020 році.  Продажі в країнах Західної Європи скоротилися на 2,7%, Центральної та Східної Європи – на 2,8%, у Китаї – на 14,1%.  У той же час у Північній Америці було відзначено зростання на 15,6%, у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону без урахування КНР — на 11,9%.

Постачання BEV злетіли на 95,5% порівняно з попереднім роком, до 452,9 тис. автомобілів.

VW став явним лідером на ринку електромобілів у Європі та другим номером у США. У Китаї продажі автомобілів з електродвигунами минулого року зросли більш ніж у чотири рази — до 92,7 тис. одиниць.

«Дані за 2021 демонструють, що модель бізнесу групи Volkswagen змінюється.  Джерела виручки швидко змінюватимуться від традиційних автомобілів з бензиновими двигунами до електромобілів і від продажів автомобілів до програмного забезпечення та послуг у сфері мобільності, що підтримуються ключовою технологією автономного водіння. VW очікує, що до 2030 року кожен другий автомобіль, що продається у світі, буде повністю електричним», – йдеться у прес-релізі.

Теги: #електромобілі #volkswagen #поставки
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