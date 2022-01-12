Глава Єврокомісії виступає за збереження газу й атомної енергії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що природний газ і атомна енергія мають залишатися частиною енергетичного забезпечення в майбутньому “доти, доки не буде достатньо енергії з відновлюваних джерел”, пише Green Deal.

Як заявила фон дер Ляєн в інтерв’ю газеті Die Zeit, “думки про природний газ і атомну енергетику розходяться”. За її словами, концепція енергозабезпечення ЄС у майбутньому передбачатиме тільки ті газові електростанції, які дотримуються суворих правил, а також АЕС, оснащені найсучаснішими технологіями.

Крім цього, необхідно дотримуватися плану щодо поступового скорочення ядерних відходів, заявила вона.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Єврокомісія представила першу частину «Зеленої таксономії ЄС» – класифікацію екологічно сталих видів діяльності для інвесторів – але відклала рішення про те, чи слід відносити атомні електростанції та електростанції, що працюють на природному газі, до стійких інвестпроектів відповідно до правил таксономії.

Напередодні Нового року Єврокомісія оголосила, що для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року атомна енергія та природний газ, незважаючи на забруднення навколишнього середовища, можуть бути включені до таксономії вже у січні 2022 року. Брюссель має намір ухвалити остаточне рішення протягом кількох тижнів після завершення консультацій з експертною спільнотою.