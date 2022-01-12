Green Deal

15:45 12.01.2022

Глава Єврокомісії виступає за збереження газу й атомної енергії

1 хв читати
Глава Єврокомісії виступає за збереження газу й атомної енергії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що природний газ і атомна енергія мають залишатися частиною енергетичного забезпечення в майбутньому “доти, доки не буде достатньо енергії з відновлюваних джерел”, пише Green Deal.

Як заявила фон дер Ляєн в інтерв’ю газеті Die Zeit, “думки про природний газ і атомну енергетику розходяться”. За її словами, концепція енергозабезпечення ЄС у майбутньому передбачатиме тільки ті газові електростанції, які дотримуються суворих правил, а також АЕС, оснащені найсучаснішими технологіями.

Крім цього, необхідно дотримуватися плану щодо поступового скорочення ядерних відходів, заявила вона.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Єврокомісія представила першу частину «Зеленої таксономії ЄС» – класифікацію екологічно сталих видів діяльності для інвесторів – але відклала рішення про те, чи слід відносити атомні електростанції та електростанції, що працюють на природному газі, до стійких інвестпроектів відповідно до правил таксономії.

Напередодні Нового року Єврокомісія оголосила, що для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року атомна енергія та природний газ, незважаючи на забруднення навколишнього середовища, можуть бути включені до таксономії вже у січні 2022 року. Брюссель має намір ухвалити остаточне рішення протягом кількох тижнів після завершення консультацій з експертною спільнотою.

Теги: #газ #атомна_енергія #урсула_ляєн #єврокомісія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 12.01.2022
Глава Єврокомісії фон дер Ляєн виступає за збереження газу й атомної енергії

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн виступає за збереження газу й атомної енергії

14:22 12.01.2022
Польські газовики створили сайт із поясненнями дорожнечі газу: можна заощадити, якщо кип'ятити чайник напівпорожнім

Польські газовики створили сайт із поясненнями дорожнечі газу: можна заощадити, якщо кип'ятити чайник напівпорожнім

14:15 12.01.2022
Кабмін затвердив порядок організації продажу газу приватниками на біржі

Кабмін затвердив порядок організації продажу газу приватниками на біржі

07:51 11.01.2022
У Харківській області поліція розслідує загибель сім'ї від чадного газу

У Харківській області поліція розслідує загибель сім'ї від чадного газу

19:04 10.01.2022
Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки – глава МЗС ФРН

Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки – глава МЗС ФРН

19:47 08.01.2022
Генсек НАТО обговорив із головою Єврокомісії ситуацію навколо України

Генсек НАТО обговорив із головою Єврокомісії ситуацію навколо України

15:30 08.01.2022
Нідерланди збільшують ліміт видобутку на родовищі Гронінген через дефіцит газу в Європі

Нідерланди збільшують ліміт видобутку на родовищі Гронінген через дефіцит газу в Європі

12:23 06.01.2022
Середня ціна імпорту газу в Україну у грудні збільшилася у 1,6 разу

Середня ціна імпорту газу в Україну у грудні збільшилася у 1,6 разу

19:40 05.01.2022
В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

19:14 05.01.2022
Нардеп Герус пропонує впорядкувати повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

Нардеп Герус пропонує впорядкувати повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

Дослідники заявили про можливе підвищення загальносвітової температури на 2,4 градуса до 2100 року

ОСТАННЄ

Україна у 2022 році запустить програму субсидування ставки лізингу електромобілів – Шурма

Збитки від стихійних лих у 2021 році досягли $280 млрд, з них було застраховано $120 млрд – Munich Re

Продажі автомобілів в КНР в 2021 р. зросли на 4,4% за рахунок реалізації електрокарів – CPCA

ВЕФ назвав кліматичні загрози основним глобальним ризиком у довгостроковій перспективі

Україна у 2021 році збільшила виробництво електроенергії на 5,2%, споживання – на 5,7% – огляд

Реєстрація електромобілів в Україні у 2021 році зросла на 19%, у грудні – вдвічі

Викиди від спалювання вугілля в США в 2021р зросли вперше за 7 років – Rhodium Group

Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

У Європарламенті пропонують посилити вуглецеве мито для імпортерів

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА