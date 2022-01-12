Green Deal

13:12 12.01.2022

Україна у 2022 році запустить програму субсидування ставки лізингу електромобілів – Шурма

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Україна у 2022 році запустить програму субсидування ставки лізингу електромобілів – Шурма

Україна наприкінці першого кварталу – на початку другого кварталу 2022 року запустить програму субсидування відсоткової ставки лізингу електромобілів, повідомив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма.

"У Німеччині, Франції, Італії 70% купівлі авто – це лізинг вартістю 0,5-1,5%. У нас 12%, 15%, 17%. За чотири роки людина сплачує вартість автомобіля двічі. Тут запустимо таку саму програму (субсидування процентної ставки – ІФ), лише не з усіма автомобілями, а з електромобілями, це стимулюватиме "зелену" трансформацію в країні", - сказав Шурма в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, коли в цій програмі з'явиться український електромобіль, Шурма зазначив, що спочатку це буде допомога громадянам, а не власному виробництву, якого в Україні поки що немає, але за два роки її може бути поширено на виробників, які локалізували в Україні виробництво.

"Я добре знаю цю індустрію, крім того, ми консультувалися з автовиробниками. Два роки потрібно, щоб здійснити локалізацію виробництва електромобілів. Ця програма діятиме в універсальному вигляді два роки, а далі поширюватиметься на виробників, які локалізували виробництво. Надсилаємо такий сигнал ринку: якщо хочете утримати свій продукт конкурентоспроможним не лише зараз, а й за два роки – займайтеся локалізацією", - наголосив він.

Як повідомлялося, у 2021 році реєстрації в Україні нових та вживаних електромобілів збільшилися на 18,9% порівняно з 2020 роком – до 8541 од., зокрема на частку нових авто припало 14,2% реєстрацій проти 8,9% роком раніше.

Верховна Рада 15 липня 2021 року ухвалила два закони про стимулювання розвитку електротранспорту в Україні, якими, зокрема, до 2030 року звільнено від сплати ПДВ та ввізного мита комплектуючі для власного виробництва електротранспорту, а до кінця 2025 року – від ПДВ операції з ввезення та/або постачання електромобілів.

В Україні з 2016 року не стягують ввізне мито на електромобілі, і до 2022 року продовжено звільнення від сплати ПДВ. Ставку акцизу встановлено на рівні EUR1 на 1 кВт/год ємності електроакумулятора.

Теги: #електромобілі
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