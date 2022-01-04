Green Deal

18:54 04.01.2022

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

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"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") за розрахунками за вироблену ВДЕ електроенергію за 2021 рік становить орієнтовно 11,3 млрд грн.

Відповідні дані "ГарПок" оприлюднив на сайті у вівторок.

Згідно з оновленими даними, станом на 31 грудня 2021 року, рівень розрахунків за "зелену" електроенергію становить за січень-квітень по 93%, травень – 79%, червень – 80%, липень – 78%, серпень – 86%, вересень – 80%, жовтень – 59%, листопад – 94%, грудень (28 днів) – 70,5%.

За підрахунками підприємства, загалом з 1 січня 2021 року за "зелену" е/е сплачено 70 млрд грн, з яких 46 млрд грн безпосередньо за е/е 2021 року, решта – за е/е 2020 року. Загалом у ВДЕ-генерації минулого року куплено 11,4 млн МВт-год, більше половини з якої - 57% - ресурс, вироблений з енергії Сонця. Ще 33% – ресурс вітроелектростанцій, 8% - біоенергетичних станцій і 2% – гідроенергетики.

Показники за розрахунками за 2020 рік "ГарПок" прибрав з моніторингу. Раніше підприємство оцінювало рівень розрахунків у 95,1%, враховуючи незакритий борг перед компанією "ДТЕК ВДЕ" у розмірі 3,04 млрд грн.

Нинішній глава ДП Андрій Пилипенко В інтерв'ю "Енергореформі" наприкінці 2021 року зазначав, що рівень нарахувань за 2020 рік зараз детально перевіряється по всіх компаніях, і остаточні розрахунки будуть проведені за результатами перевірок.

Щодо перспектив погашення боргів за 2021 рік, на думку Пилипенка, його доведеться внести в тариф "Укренерго" на передачу електроенергії, оскільки іншого джерела отримання коштів, ніж цей тариф, немає.

Глава "Гарпоку" пояснив, що досі "Укренерго" не підписало жодного акта за 2021 рік, аргументуючи це тим, що 20% витрат на оплату "зеленої" е/е не закладено в тариф компанії на передачу, оскільки вони повинні надходити з держбюджету. Але бюджетом такі витрати також не передбачені. На думку Пилипенка, крапку в цьому питанні має поставити регулятор НКРЕКП.

На початку грудня голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що ресурс для погашення боргу за 2021 рік перед виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом, що становить, за оперативними даними, близько 10 млрд грн, є.

"Ресурс для погашення цих боргів до кінця року або, принаймні, до кінця січня, є. Цим ресурсом є ті ж 2 млрд грн (від "зелених" єврооблігацій - ЕР). Також у "ГарПока" на рахунках є гроші. Крім того, джерелом виступатиме той обсяг коштів, який ми зберемо з тарифу на передачу за грудень і січень, оскільки ці місяці є для нас профіцитними з фінансової точки зору. Це в сукупності має забезпечити погашення заборгованості", - роз'яснив Кудрицький.

Водночас він зазначив, що понад 2 млрд грн із коштів, залучених від розміщення "зелених" євробондів на $825 млн, що залишилися на рахунках НЕК, будуть оплачені компанією "ГарПоку" після підписання з ним відповідних актів за 2021 рік. Із коштів від єврооблігацій НЕК сплатила "ГарПоку" 19,3 млрд грн, таким чином повністю закривши свій борг за 2020 рік і частково – за 2021 рік.

3,04 млрд грн з цих грошей, призначені "ДТЕК ВДЕ", залишилися на рахунках ДП після того, як після зміни керівництва з Костянтина Петриківця на Вадима Уліду були повернуті Ощадбанком держпідприємству на його прохання.

Теги: #вде #заборгованість #укренерго #гарпок
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