Green Deal

19:02 31.12.2021

ФРН закриває половину своїх АЕС

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ФРН закриває половину своїх АЕС

У ФРН у п'ятницю припиняє роботу половина з шести АЕС, що ще діють, повідомляє Associated Press.

Згодом, згідно з планом влади, ще за рік планується закрити три АЕС і повністю перейти на інші джерела енергії.

Рішення про поступову відмову від атомної енергії ухвалив ще 2002 року канцлер Герхард Шредер. Потім його наступниця Ангела Меркель спочатку виступила за те, щоб продовжити термін роботи АЕС Німеччини. Однак після катастрофи на АЕС у Фукусімі 2011 року Меркель змінила позицію та вирішила, що у 2022 році країна має завершити закриття всіх АЕС.

Нинішній уряд ФРН на чолі з Олафом Шольцом залишив ці плани в силі. Раніше цього тижня в Берліні заявили, що після 2022 року в країні не залишиться АЕС, що діють. Згодом влада планує до 2030 року відмовитися від використання вугілля.

Associated Press зазначає, що не всі у ФРН згодні з таким підходом до АЕС: деякі політики вважають, що такі електростанції можна було б ще використовувати якийсь час, тому що вони під час роботи виробляють відносно небагато вуглекислого газу. Отже, АЕС могли б допомогти Німеччині виконувати завдання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Теги: #закриття #фрн #аес
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