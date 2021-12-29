Green Deal

16:40 29.12.2021

Кабмін схвалив національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року

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Кабмін схвалив національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу схвалив національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, згідно з яким первинне та кінцеве споживання енергії в країні до цього періоду не повинно перевищувати відповідно 91 468 та 50 446 тис. тонн нафтового еквівалента, повідомляє Green Deal.

Згідно з енергоефективним сценарієм плану, споживання первинної енергії до 2030 року щодо базового сценарію має скоротитися на 22,3%, кінцевої енергії – на 17,1%.

“Важливим елементом плану та його реалізації є також скорочення викидів вуглецю щороку на 56,6 млн тонн”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, представляючи документ на засіданні.

Уряд також відповідним розпорядженням затвердив план заходів щодо реалізації національного плану на 2021-2023 рр., яким, зокрема, передбачено реалізацію 170 місцевих програм впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках та 180 – на підприємствах, а також укладення щорічно не менше ніж 200 енергосервісних договорів об’єктами державної та комунальної власності.

Крім того, план заходів передбачає забезпечення повного комерційного обліку теплової енергії та питної і гарячої води, створення законодавчої бази для збільшення кількості електромобілів та зарядних пристроїв, нормативно-правове врегулювання застосування енергетичних одиниць під час визначення обсягів її споживання, а також розширення стимулювального регулювання у сфері теплопостачання.

“Виконання окремих заходів із плану сприятиме реалізації анонсованої президентом України масштабної програми термомодернізації житлових та комунальних будівель, яку планується розпочати з 2022 року”, – наголосив Галущенко.

Теги: #енергоефективність #кабмін
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