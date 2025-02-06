"Укренерго" може спрямувати на борги на БР та перед виробниками "зеленої" е/е 12-13 млрд грн – глава компанії

Борг НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку (БР) складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку перед компанією – понад 35 млрд грн, компанія планує погасити значну частину свого боргу за рахунок економії від диспетчеризації у 2023-2024 рр., яка може скласти до 13 млрд грн, повідомив т.в.о. голови правління НЕК Олексій Брехт.

"Насправді ми за 2024 рік суттєво знизили заборгованість порівняно з кінцем 2023 року. Тоді ми заборгували "Гарантованому покупцю" майже 30 млрд грн. Зараз цей борг знизився до 22 млрд грн. На БР ми також скоротили заборгованість – зараз борг "Укренерго" на ньому складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку перед компанією більше 35 млрд грн", – сказав Брехт в бліцінтерв’ю "Енергореформі".

Він зазначив, що компанія очікує набуття чинності законом (законопроєкт №9381, 17 січня направлений на підпис президенту – ЕР), відповідно до якого економія коштів від диспетчеризації у 2023-2024 рр. піде на погашення боргів на БР, перед "ГарПоком" та малими СЕС.

"Це приблизно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн – це у нас була економія тільки 2023 року (ця цифра була озвучена депутатами під час засідання енергокомітету Верховної Ради з розгляду законопроєкту – ЕР), а ще є 2024 рік", – пояснив глава "Укренерго".

Брехт також уточнив, що детально економія буде зрозумілою після того, як регулятор проведе планову перевірку "Укренерго".

"Ми просимо зробити це на початку березня, а не в травні або червні, як було раніше. Саме для того, щоб ми мали змогу швидше використати відповідний ресурс і оплатити відповідні зобов'язання", – підкреслив глава системного оператора.

Він також звернув увагу, що в рамках того-таки законопроєкту №9381 ухвалили ще одну важливу ініціативу – про захищеного споживача е/е, що, за його словами, має призвести до зменшення кількості тих, хто не платить за спожитий ресурс.

"Ця норма має зупинити нарощення заборгованості, а в ідеалі ще й почати закривати наявну заборгованість. І використовуватимемо ці кошти на погашення своїх боргів", – запевнив Брехт.

Крім того, очільник "Укренерго" вказав, "що в нас достатньо гарні шанси на залучення зовнішнього фінансування, оскільки ми маємо великі потреби в інвестиціях для відбудови та захисту нашої мережі".

Як повідомлялося, в інтерв’ю Енергореформі в кінці січня голова правління Асоціації сонячної енергетики Владислав Соколовський зазначав, що внутрішніх ресурсів на погашення старих боргів перед ВДЕ за 2022-2024 роки, найімовірніше, небагато.

"Немає чарівної палички, немає і все. Я думаю, що без зовнішнього фінансування погасити старі борги перед промисловими ВДЕ просто нереально", – підкреслив він.

Як неодноразово зазначали в "Укренерго", борги на БР перед компанією формуються через велику кількість споживачів (зокрема, водоканали, низка обленерго, державні шахти), які не сплачують за спожиту е/е. У результаті компанія не може вчасно розраховуватися з учасниками БР за вироблену е/е. Скорочення кількості споживачів, які не сплачують за ресурс, та зобов’язання погашати борги призведе до покращення боргової ситуації.