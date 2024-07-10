Україна та Люксембург підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу під час робочого візиту до Вашингтона для участі в саміті НАТО підписали 10-річну угоду про співпрацю у сфері безпеки, на момент підписання якої Люксембург виділив 80 млн євро на військову підтримку України на 2024 рік.

У договорі зазначено, що Люксембург і далі з такою ж динамікою надаватиме військову допомогу та підтримку Україні протягом строку дії цієї угоди за умови схвалення парламентом.

Зокрема, Люксембург продовжить надавати сухопутну, повітряну та кіберелектромагнітну підтримку, сприятиме зміцненню інформаційно-технологічної інфраструктури та спроможностей сил безпеки й оборони України, а також надаватиме Україні засоби для розвідки та спостереження, зокрема в космічній сфері.

Учасники працюватимуть разом, щоб визначити можливості для тіснішого та взаємовигіднішого партнерства і співпраці в оборонній промисловості. Також Люксембург підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості до стандартів оборони та безпеки НАТО і ЄС.

Сторони підтверджують, що Україна є частиною європейської та євроатлантичної сім'ї та що її майбутнє - в ЄС і НАТО. При цьому Люксембург націлений на підтримку зусиль України з проведення реформ.

Також учасники договору зміцнюватимуть своє співробітництво задля безпечного, сталого та ефективного енергопостачання для України, працюватимуть разом для досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні за широкої міжнародної підтримки та залишатимуться твердо відданими забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші міжнародні злочини, скоєні у зв’язку з російською агресією проти України.

Угода також містить розділи про підтримку Люксембургом культури, мистецтва та культурної спадщини України.

У разі майбутнього збройного нападу на Україну учасники протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі.