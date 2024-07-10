Аварійно-рятувальні роботи в Києві після ракетної атаки 8 липня завершено: 33 людини загинули, п'ятеро з них - діти

Фото: ДСНС

Завершилися аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки на Київ 8 липня: загинули 33 людини, з них п’ятеро дітей, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ракетної атаки 8 липня. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу по цивільній інфраструктурі міста загинули 33 особи, з них п’ятеро дітей", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті КМДА.

Зокрема, в лікарні "Охматдит" загинули дві людини, в житловому будинку на вул. Володимира Сальського - 14, із них п’ятеро дітей, у бізнес-центрі "Домініон" – сім людей, у клініці "Адоніс" – дев’ять. Неподалік станції метро "Лук'янівська" травми, несумісні з життям, отримали дві людини. Загалом через масований обстріл постраждала 121 людина, зокрема 10 дітей.

Повідомляється, що пошуково-рятувальна операція тривала майже три доби. В результаті оперативних дій рятувальників 11 осіб вдалося врятувати. З них троє - діти.

До ліквідації наслідків ракетних обстрілів у всіх районах столиці залучалися 798 осіб та 185 одиниць техніки. Ліквідовано 11 пожеж загальною площею 3380 м кв.