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19:58 09.07.2024

Кулеба впевнений, що масований удар РФ пов'язаний з угодою з Польщею і з самітом НАТО

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Кулеба впевнений, що масований удар РФ пов'язаний з угодою з Польщею і з самітом НАТО

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня пов'язаний із потужною українсько-польською угодою у безпековій сфері та з самітом НАТО у Вашингтоні, впевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я не маю сумнівів, що ракетний удар РФ по Україні вчора пов'язаний із потужною угодою у безпековій сфері, яку підписали президент України та прем'єр-міністр Польщі і яка має справді революційні положення для зміцнення української обороноздатності, і з самітом НАТО", - сказав Кулеба під час виходу в ефір телемарафону з Вашингтона напередодні саміту НАТО.

На думку міністра, "це все навмисна демонстрація сили, безжалісності та злочинності своєї природи з боку РФ".

Він наголосив, що на цей ракетний удар Росії потрібно дати комплексну, потужну відповідь. "Тобто потужний оборонно-дипломатичний удар. І рішення, ухвалені в Польщі, - це перший крок. Рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО, - другий", - сказав Кулеба.

Також він додав, що рішення на саміті стосуватимуться "реальних, практичних речей" щодо того, що і яку зброю, зокрема засоби ППО, отримає Україна.

"Зачекайте трохи, і ви все побачите. Це буде сильна, дієва відповідь", - запевнив міністр.

Крім того, Кулеба наголосив, що Україна працює над іще одним рішенням, "яке не залежить безпосередньо від НАТО, але залежить від США, і про це йтиметься під час контактів з Американськими урядовцями та іншими близькими партнерами - дозвіл використовувати далекобійну зброю по російських військових аеродромах на території РФ".

Теги: #польща #нато #обстріл #рф

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