За даними прокуратури, у Києві від ракетної атаки постраждали 100 людей, 30 - загинули, четверо з них - діти

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки станом на 19:00 вівторка становила 100 осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Кількість постраждалих унаслідок атаки рф по Києву зросла до 100 осіб. Станом на 19:00 відомо про 30 загиблих, із них 4 дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Уточнюється, що відомо про 7 загиблих у Солом'янському, 14 - у Шевченківському та ще 9 загиблих у Дніпровському районі. Травмовано 70 осіб. Усі постраждалі - цивільні особи.

Раніше цього дня голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко стверджував, що станом на 17:00 було відомо про 33 загиблих у Києві. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій на 15:30, кількість загиблих становила 32 людини, ще 120 постраждали.