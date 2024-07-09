Червоний Хрест України з партнерами профінансує відновлення "Охматдиту" на 40 млн грн

Організація Червоного Хреста України (ТЧХУ) спільно з партнерами виділяє 40 млн грн на відновлення комплексу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві та закликає всіх підтримати дитячий медичний заклад, який постраждав від обстрілів 8 липня.

"Кошти буде спрямовано на відбудову комплексу лікарні та забезпечення доступу маленьких пацієнтів до медичних послуг, а також на підтримку постраждалих. Реалізація проєкту проводиться у співпраці та координації з Міністерством охорони здоров'я України, "Охматдитом" і Центром кардіології та кардіохірургії МОЗ України", - повідомляється на сторінці ТЧХУ у фейсбуці в середу.

У повідомленні наголошується, що ТЧХУ є багаторічним надійним партнером "Охматдиту" в різних напрямах, зокрема в забезпеченні обладнанням, медичними засобами, підтримці пацієнтів та їхніх батьків.

"Закликаємо всіх небайдужих приєднуватися до ініціативи, щоб діти з усієї України якомога швидше отримали лікування від онкозахворювань, спінальних травм і різних тяжких захворювань. Підтримай маленьких пацієнтів спільно з Українським Червоним Хрестом https://donate.redcrossredcrescent.org/b?cid=826&lang=uk_UA", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ракетний удар росіян у понеділок пошкодив в "Охматдиті" чотири лікувальні та один адміністративний корпус. Поранені близько 50 осіб, зокрема вісім дітей, двоє медиків загинули. Повністю зруйновано корпус токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, де проводять діаліз. У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, пошкоджено два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому корпусі "Охматдиту" пошкоджено 12 відділень, зокрема вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Зруйновано частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії.