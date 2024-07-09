Події

19:28 09.07.2024

Червоний Хрест України з партнерами профінансує відновлення "Охматдиту" на 40 млн грн

2 хв читати
Червоний Хрест України з партнерами профінансує відновлення "Охматдиту" на 40 млн грн

Організація Червоного Хреста України (ТЧХУ) спільно з партнерами виділяє 40 млн грн на відновлення комплексу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві та закликає всіх підтримати дитячий медичний заклад, який постраждав від обстрілів 8 липня.

"Кошти буде спрямовано на відбудову комплексу лікарні та забезпечення доступу маленьких пацієнтів до медичних послуг, а також на підтримку постраждалих. Реалізація проєкту проводиться у співпраці та координації з Міністерством охорони здоров'я України, "Охматдитом" і Центром кардіології та кардіохірургії МОЗ України", - повідомляється на сторінці ТЧХУ у фейсбуці в середу.

У повідомленні наголошується, що ТЧХУ є багаторічним надійним партнером "Охматдиту" в різних напрямах, зокрема в забезпеченні обладнанням, медичними засобами, підтримці пацієнтів та їхніх батьків.

"Закликаємо всіх небайдужих приєднуватися до ініціативи, щоб діти з усієї України якомога швидше отримали лікування від онкозахворювань, спінальних травм і різних тяжких захворювань. Підтримай маленьких пацієнтів спільно з Українським Червоним Хрестом https://donate.redcrossredcrescent.org/b?cid=826&lang=uk_UA", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ракетний удар росіян у понеділок пошкодив в "Охматдиті" чотири лікувальні та один адміністративний корпус. Поранені близько 50 осіб, зокрема вісім дітей, двоє медиків загинули. Повністю зруйновано корпус токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, де проводять діаліз. У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, пошкоджено два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому корпусі "Охматдиту" пошкоджено 12 відділень, зокрема вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Зруйновано частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії.

 

Теги: #допомога #охматдет #український_червоний_хрест #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 09.07.2024
Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

Україна порушить питання про можливу допомогу США у відновленні "Охматдиту" - Кулеба

20:23 09.07.2024
Батьки новонароджених для отримання держдопомоги повинні будуть відкрити спеціальний рахунок - голова Держслужби у справах дітей

Батьки новонароджених для отримання держдопомоги повинні будуть відкрити спеціальний рахунок - голова Держслужби у справах дітей

19:11 09.07.2024
Зеленський перед самітом НАТО у Вашингтоні: Боремося за більшу кількість ППО і F-16 для України

Зеленський перед самітом НАТО у Вашингтоні: Боремося за більшу кількість ППО і F-16 для України

16:21 09.07.2024
"Кернел" перерахував на допомогу Охматдиту 10 млн грн

"Кернел" перерахував на допомогу Охматдиту 10 млн грн

15:16 09.07.2024
Кожній сім'ї з дітьми, яка постраждала від російської атаки 8 липня, буде виділено допомогу в 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї - Шмигаль

Кожній сім'ї з дітьми, яка постраждала від російської атаки 8 липня, буде виділено допомогу в 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї - Шмигаль

16:04 08.07.2024
В "Охматдиті" визначено координаторів благодійної допомоги

В "Охматдиті" визначено координаторів благодійної допомоги

13:53 08.07.2024
Про допомогу дитячій лікарні "Охматдит" після удару по корпусу "Охматдиту"

Про допомогу дитячій лікарні "Охматдит" після удару по корпусу "Охматдиту"

23:58 07.07.2024
Новий міністр оборони Великої Британії пообіцяв посилити підтримку України та оголосив про наступний пакет військової допомоги

Новий міністр оборони Великої Британії пообіцяв посилити підтримку України та оголосив про наступний пакет військової допомоги

20:23 07.07.2024
Нідерланди виділять EUR2 млн євро на криміналістичні дослідження в Україні

Нідерланди виділять EUR2 млн євро на криміналістичні дослідження в Україні

20:12 07.07.2024
Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів передачу Patriot в Україну

Кулеба обговорив із главою МЗС Нідерландів передачу Patriot в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

За даними прокуратури, у Києві від ракетної атаки постраждали 100 людей, 30 - загинули, четверо з них - діти

Зеленський перед самітом НАТО у Вашингтоні: Боремося за більшу кількість ППО і F-16 для України

ОСТАННЄ

На фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найбільш інтенсивно атакував ворог на Покровському напрямку

Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин

Після удару РФ по "Охматдиту" лідери можуть бути рішучішими у посиленні української ППО – Зеленський перед початком саміту НАТО

Столтенберг: Оборонна промисловість країн НАТО отримає більше замовлень від урядів, співпраця з Україною в цій сфері буде активізована

Польща проситиме у НАТО фінансування будівництва військових трубопроводів

Блінкен: На саміті НАТО буде дуже сильний пакет допомоги для України

Італія продовжить тимчасовий захист для українців - Кондратюк після зустрічі з міністеркою Кальдероне

Лави 24 ОМБ ім. Короля Данила поповнять колишні ув'язнені

Окупанти завдали авіаударів по Куп'янську-Вузловому, дві людини загинули, чотири постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА