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20:47 03.07.2024

Авіація НАТО провела навчання на північному сході Польщі

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Авіація НАТО провела навчання на північному сході Польщі

Авіація НАТО провела навчання на північному сході Польщі, повідомила пресслужба альянсу.

"За підтримки іспанського літака-заправника A400M чотири іспанські пілоти F/A-18 із загону, який наразі очолює програму NATO Baltic Air Policing (Місія НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії - ІФ-У) у Шяуляї, Литва, об'єдналися зі своїми колегами з італійського загону Eurofighter, який здійснює дії в межах Air Policing у Мальборку, Польща, для виконання оборонних і наступальних польотів на північному сході Польщі", - ідеться в повідомленні.

"Вісім винищувачів провели навчання із захисту критичних цілей від імітованих атак у межах Інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО", - додали там.

Повідомляється, що Польський центр управління та звітності контролював польоти винищувачів і дозаправлення літаків у повітряному просторі Польщі, а Північний центр об'єднаних повітряних операцій НАТО в Юдемі, Німеччина, курирував навчання.

Маневри були підготовлені в Командуванні ВПС НАТО "з метою планування, координації, підготовки та реалізації гнучкого підходу до повітряних операцій, що демонструє високотехнологічні можливості НАТО".

"Використання на місцях сил із Литви та Польщі, задіяних у патрулюванні повітряного простору в регіоні Балтійського моря, під час демонстрації бойової підготовки та інтеграції сил говорить про згуртованість сил союзників і їхню готовність до значущого стримування", - зазначили у пресслужбі.

Іспанія та Італія беруть участь у патрулюванні повітряного простору НАТО в Балтійському регіоні з квітня 2024 року.

Теги: #польща #нато #навчання

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