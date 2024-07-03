Події

17:34 03.07.2024

Ворог від початку доби нарощує темпи наступальних дій у Донецькій області - Генштаб ЗСУ

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Ворог від початку доби нарощує темпи наступальних дій у Донецькій області - Генштаб ЗСУ

Від початку поточної доби, 3 липня, російські окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій у Донецькій області. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла і становить понад 90, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ і завдають ворогу значних втрат", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Прикордоння Сумської та Чернігівської областей продовжує зазнавати артилерійських обстрілів із території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Дмитрівка, Таратутине, Миропільське, Гірськ, Нововасилівка, Стара Гута, Чуйківка. Крім цього, окупанти провадять диверсійно-розвідувальну діяльність.

Водночас під постійним бомбардуванням перебуває Харківська область. З боку Бєлгорода (РФ) та Шебекіно (РФ) терористи завдали авіаційних ударів КАБами по районах населених пунктів Липці, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське.

Водночас відбито шість ворожих атак у районі Вовчанська та Липців.

На куп'янському напрямку противник двічі безуспішно штурмував оборонні рубежі українських підрозділів у районі Стельмахівки. Задіяв для підтримки авіацію - вдарив КАБами в районах населених пунктів Борове та Піщане. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів і в Серебрянському лісі. Десять бойових зіткнень завершилися без успіху для противника, ще дев'ять - тривають.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на сіверському напрямку. Поблизу Виїмки захисники української землі відбили одну атаку противника.

На краматорському напрямку окупанти здійснюють чотири штурми позицій української армії поблизу Калинівки. Бої тривають.

На торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилася до 12. Ворог за підтримки авіації концентрує свої зусилля на спробах просунутися в бік Білої Гори, Торецька, Деліївки, Північного та Нью-Йорка. Тривають три бойові зіткнення.

На покровському напрямку найбільша кількість протистоянь. Від початку доби окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинового. Сили оборони стримують натиск і відбили 13 атак, шість бойових зіткнень іще тривають.

На курахівському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На времівському напрямку відбито два ворожих штурми неподалік Водяного та Урожайного. Окупанти застосували КАБи та некеровані авіаційні ракети в районах Времівки та Старомайорського.

На гуляйпільському напрямку мала місце одна безуспішна спроба атаки в районі Чарівного.

Ситуація на оріхівському напрямку загострилася. Від початку доби українські воїни відбили дві атаки в районах Новоандріївки та Роботиного. Сім атак противника в районах Новоданилівки, Щербаки та Роботиного тривають. Також противник задіяв авіацію в районі Кам'янського.

На придніпровському напрямку ворог теж безуспішно двічі атакував наших захисників поблизу Кринків. По районах населених пунктів Козацьке, Тягинка, Бургунка та Шляхове було завдано ударів КАБами.

Теги: #фронт #ситуація

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