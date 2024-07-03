Омніканальний ритейлер електроніки та побутової техніки "Фокстрот" запустив центральний склад на новій локації в Київській області, збільшивши орендовану площу з 22 до 28 тис. кв. м, повідомила його пресслужба компанії.

Як повідомлялося, восени 2022 року замість знищеного на початку війни центрального складу в Гостомелі техноритейлер запустив новий центральний склад під Києвом (с.Колонщина) площею 22 тис. кв. м. На початку липня 2024 року завдяки зміні місця розташування ритейлер зміг розширити складські потужності з 22 тис. кв. м до 28 тис. кв. м із можливістю регулювати їхній обсяг відповідно до сезонності та обсягів товару. Нову локацію не називають з міркувань безпеки.

"Влітку 2023 року з активним зростанням попиту на ринку побутової техніки ми зрозуміли, що нам не вистачає наявних складських потужностей. Крім того, цього року в нас розширюється асортимент із 60 тис. до 90 тис. SKU (англ. stock keeping unit, одиниця складського обліку - ІФ-У) профільних товарів і з 15 тис. до 130 тис. SKU непрофільних. Безпосередньо для розміщення на складі - з 1300 до 8000 одиниць. Усе - офіційно ввезена, сертифікована продукція. Для її зберігання та швидкої доставки безпосередньо зі складу потрібно було передбачити наявність вільної площі. І таке приміщення з відповідною інфраструктурою та гнучким підходом щодо операційних питань ми змогли знайти в межах Київської області", - повідомив директор із логістики мережі "Фокстрот" Вадим Осинський.

"Фокстрот" - одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Компанія оперує 124 магазинами в 67 містах, зокрема в прифронтових Херсоні, Краматорську, Слов'янську та Покровську, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком. Кількість покупців сягає 14,2 млн.

Бренд "Фокстрот" розвиває група компаній "Фокстрот". Співзасновники - Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.