Зеленський обговорив із новим прем'єром Нідерландів Формулу миру та підготовку льотчиків

Президент України Володимир Зеленський привітав Гендрікуса "Діка" Шуфа (Hendrikus Wilhelmus Maria "Dick" Schoof) із призначенням на посаду прем'єр-міністра Нідерландів.

"Побажав успіху в його почесній і відповідальній місії. Відносини між нашими країнами ще ніколи не були такими міцними. Ми запланували нашу зустріч, щоб продовжити їхній розвиток", - написав Зеленський у телеграмі у середу.

За його словами, Україна розраховує на збереження лідерської ролі Нідерландів у пункті Формули миру "Відновлення справедливості" та розширенні тренувальної місії українських пілотів.

Як повідомлялося, король Нідерландів Віллем-Олександр у вівторок привів до присяги новий уряд країни. Новим прем'єр-міністром країни став Шуф, який раніше очолював службу загальної розвідки і безпеки Нідерландів.

У неділю колишній нідерландський прем'єр Марк Рютте виступив із заключним зверненням до нації, він наголосив на необхідності подальшої підтримки України "для миру і безпеки у нас". Тепер він планує взяти тримісячну відпустку, а в жовтні обійняти посаду генсека НАТО, змінивши на цій посаді Єнса Столтенберга.