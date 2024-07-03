У Києві встановлять 19 рамок-розпилювачів води

У Києві в парках, скверах і в центрі міста встановлюють рамки-розпилювачі води, які працюватимуть в активні сонячні дні до закінчення літнього сезону, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Загалом у місті планують облаштувати 19 локацій із рамками для охолодження. Ці конструкції допомагатимуть містянам рятуватися від високої температури повітря під час прогулянок містом", - ідеться в повідомленні пресслужби КМДА

Рамки працюватимуть до закінчення літнього сезону в активні сонячні дні.