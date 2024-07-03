Події

14:11 03.07.2024

У Києві встановлять 19 рамок-розпилювачів води

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У Києві встановлять 19 рамок-розпилювачів води

У Києві в парках, скверах і в центрі міста встановлюють рамки-розпилювачі води, які працюватимуть в активні сонячні дні до закінчення літнього сезону, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Загалом у місті планують облаштувати 19 локацій із рамками для охолодження. Ці конструкції допомагатимуть містянам рятуватися від високої температури повітря під час прогулянок містом", - ідеться в повідомленні пресслужби КМДА

Рамки працюватимуть до закінчення літнього сезону в активні сонячні дні.

Теги: #київ #рамки_розпилювачі

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