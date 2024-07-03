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14:03 03.07.2024

Шмигаль про обстріл Дніпра: Ракетний терор Росії можливий, доки Україна не отримає достатньої кількості систем ППО

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Шмигаль про обстріл Дніпра: Ракетний терор Росії можливий, доки Україна не отримає достатньої кількості систем ППО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ракетний терор Росії можливий, доки Україна не отримає достатньої кількості систем протиповітряної оборони (ППО), щоб закрити небо над містами.

"Уранці росія здійснила терористичний удар по торговельному центру в Дніпрі. Відомо про загиблих і десятки поранених... Ракетний терор росії можливий, допоки Україна не отримає достатньої кількості систем ППО, щоб закрити небо над мирними містами. Очікуємо конкретних результатів у цьому напрямі", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Теги: #ппо

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