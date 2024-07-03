Голова ГА ООН відвідав Бучу та Бородянку

Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс під час візиту в Україну відвідав Бородянку і Бучу в Київській області.

"Сьогодні я розпочинаю свій перший офіційний візит до Києва, Україна. Тут, щоб проявити солідарність з українським народом. Ми розпочали день із раніше окупованих територій Бородянки та Бучі", - написав він у соцмережі Х.

Френсіс наголосив, що агресія Росії проти України є порушенням Статуту ООН і міжнародного права.

"Україні потрібен мир, світу потрібен мир", - додав він.