Голова ГА ООН відвідав Бучу та Бородянку
Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс під час візиту в Україну відвідав Бородянку і Бучу в Київській області.
"Сьогодні я розпочинаю свій перший офіційний візит до Києва, Україна. Тут, щоб проявити солідарність з українським народом. Ми розпочали день із раніше окупованих територій Бородянки та Бучі", - написав він у соцмережі Х.
Френсіс наголосив, що агресія Росії проти України є порушенням Статуту ООН і міжнародного права.
"Україні потрібен мир, світу потрібен мир", - додав він.