Події

12:59 03.07.2024

Голова ГА ООН відвідав Бучу та Бородянку

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Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс під час візиту в Україну відвідав Бородянку і Бучу в Київській області.

"Сьогодні я розпочинаю свій перший офіційний візит до Києва, Україна. Тут, щоб проявити солідарність з українським народом. Ми розпочали день із раніше окупованих територій Бородянки та Бучі", - написав він у соцмережі Х.

Френсіс наголосив, що агресія Росії проти України є порушенням Статуту ООН і міжнародного права.

"Україні потрібен мир, світу потрібен мир", - додав він.

Теги: #га_оон #київська_область

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