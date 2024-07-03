Події

12:26 03.07.2024

ТРЦ Apollo у Дніпрі знову постраждав від російської атаки

1 хв читати

Торгово-розважальний центр Apollo у Дніпрі знову постраждав від російської атаки на місто в середу, пошкоджено фасад будівлі.

"Є пошкодження фасаду торгового центру", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" ритейлери, торгові точки яких розташовані в ТРЦ.

Водночас супермаркет "Сільпо" і магазин Comfy у ТРЦ не зазнали пошкоджень, зазначили у пресслужбах ритейлерів.

ТРЦ Apollo раніше вже був серед цілей російських обстрілів: 29 грудня 2023 року було зафіксовано влучання ракети в об'єкт.

Дніпровський ТРЦ Apollo відкрито 2009 року, друга черга - 2020-го. Загальна площа 50 тис. кв. м, орендна 30 тис. кв. м.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу в середу вранці чотири людини загинули, 27 постраждали.

Теги: #дніпро #apollo

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 03.07.2024
Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 34 осіб

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 34 осіб

13:10 03.07.2024
Унаслідок російського удару в Дніпрі пошкоджені школи, дитсадки та лікарні - мер

Унаслідок російського удару в Дніпрі пошкоджені школи, дитсадки та лікарні - мер

12:47 03.07.2024
4 липня оголошено в Дніпрі днем жалоби

4 липня оголошено в Дніпрі днем жалоби

12:15 03.07.2024
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох, 27 постраждалих - ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох, 27 постраждалих - ОВА

11:15 03.07.2024
У Дніпрі після обстрілу РФ троє загиблих і 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка

У Дніпрі після обстрілу РФ троє загиблих і 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка

08:47 02.07.2024
У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки

У Дніпрі в зруйнованій після ракетного удару багатоповерхівці виявили тіло жінки

18:48 01.07.2024
У Дніпрі тривають пошуки людей під завалами, зниклими безвісти залишаються двоє людей - ДСНС

У Дніпрі тривають пошуки людей під завалами, зниклими безвісти залишаються двоє людей - ДСНС

06:53 01.07.2024
У Дніпрі безвісти зниклими після російського ракетного обстрілу вважаються ще дві людини

У Дніпрі безвісти зниклими після російського ракетного обстрілу вважаються ще дві людини

13:04 29.06.2024
Кількість постраждалих від ракетного удару в Дніпрі збільшилася до 13 осіб - Нацполіція

Кількість постраждалих від ракетного удару в Дніпрі збільшилася до 13 осіб - Нацполіція

08:18 29.06.2024
У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ракетним ударом багатоповерхівці

У Дніпрі тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ракетним ударом багатоповерхівці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ зросла до п'яти осіб - Зеленський

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох, 27 постраждалих - ОВА

ППО збила одну ракету "Іскандер-К" і всі чотири ракети Х-59, що атакували Дніпропетровщину

У Дніпрі після обстрілу РФ троє загиблих і 18 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка

Україна отримала $2,2 млрд від МВФ

ОСТАННЄ

У Херсоні та області діє 21 укриття, встановлене Українським Червоним Хрестом

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ зросла до п'яти осіб - Зеленський

На Херсонщині двоє людей постраждали через детонацію ВНП - ОВА

На Миколаївщині масштабна пожежа сухостою перекинулася на житлові будинки - ДСНС

Голова ГА ООН відвідав Бучу та Бородянку

У четвер на більшій частині України пройдуть короткочасні дощі, на південному сході збережеться спека 35-38°

Українські розвідники знищили понад десяток одиниць автомобільної та броньованої техніки росіян

Кулеба знову закликав союзників відмовитися від страху ескалації під час ухвалення важливих рішень на підтримку України

Офіс Всесвітньої продовольчої програми ООН відкриється в Україні

ППО збила одну ракету "Іскандер-К" і всі чотири ракети Х-59, що атакували Дніпропетровщину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА