ТРЦ Apollo у Дніпрі знову постраждав від російської атаки
Торгово-розважальний центр Apollo у Дніпрі знову постраждав від російської атаки на місто в середу, пошкоджено фасад будівлі.
"Є пошкодження фасаду торгового центру", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" ритейлери, торгові точки яких розташовані в ТРЦ.
Водночас супермаркет "Сільпо" і магазин Comfy у ТРЦ не зазнали пошкоджень, зазначили у пресслужбах ритейлерів.
ТРЦ Apollo раніше вже був серед цілей російських обстрілів: 29 грудня 2023 року було зафіксовано влучання ракети в об'єкт.
Дніпровський ТРЦ Apollo відкрито 2009 року, друга черга - 2020-го. Загальна площа 50 тис. кв. м, орендна 30 тис. кв. м.
Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу в середу вранці чотири людини загинули, 27 постраждали.