ТРЦ Apollo у Дніпрі знову постраждав від російської атаки

Торгово-розважальний центр Apollo у Дніпрі знову постраждав від російської атаки на місто в середу, пошкоджено фасад будівлі.

"Є пошкодження фасаду торгового центру", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" ритейлери, торгові точки яких розташовані в ТРЦ.

Водночас супермаркет "Сільпо" і магазин Comfy у ТРЦ не зазнали пошкоджень, зазначили у пресслужбах ритейлерів.

ТРЦ Apollo раніше вже був серед цілей російських обстрілів: 29 грудня 2023 року було зафіксовано влучання ракети в об'єкт.

Дніпровський ТРЦ Apollo відкрито 2009 року, друга черга - 2020-го. Загальна площа 50 тис. кв. м, орендна 30 тис. кв. м.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу в середу вранці чотири людини загинули, 27 постраждали.