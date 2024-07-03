ППО збила одну ракету "Іскандер-К" і всі чотири ракети Х-59, що атакували Дніпропетровщину

Підрозділи Повітряних сил за ранок збили одну ракету "Іскандер-К із трьох і всі чотири ракети Х-59, які атакували Дніпропетровську область, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БПЛА типу Shahed", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його даними, загалом було збито 11 повітряних цілей - одну крилату ракету "Іскандер-К", чотири керовані авіаційні ракети Х-59, п'ять ударних БПЛА "Shahed-131/136" і один БПЛА ОТР "Орлан-10".

Він зазначив, що основний напрямок удару - Дніпропетровщина.