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11:27 03.07.2024

Стартувала реєстрація на вступні випробування для вступників на бакалавра

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Стартувала реєстрація на вступні випробування для вступників на бакалавра

Стартувала реєстрація на вступні випробування для вступників на бакалавра, яка триватиме до 10 липня для вступу на бюджет і до 25 липня - на контракт, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Реєстрація відбувається через електронний кабінет вступника, в модулі: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що заяви на вступні випробування дають можливість узяти участь у співбесідах (винятково з пільгами) і творчих конкурсах, а після їх успішного проходження з 19 липня - подати заяви на вступ до вишу.

"Зверніть увагу: заяви на вступні випробування не є заявами на вступ. Це різні типи заяв. Тож якщо ви вступаєте за співбесідою або творчим конкурсом, вам треба подати обидва ці типи заяв в електронному кабінеті", - наголосили у відомстві.

У Міносвіти також нагадали, що для того щоб знайти код конкурсної пропозиції, необхідно скористатися пошуком конкурсних пропозицій за посиланням https://vstup.edbo.gov.ua/offers/, після чого за заданими параметрами система відобразить усі наявні конкурсні пропозиції.

Теги: #вступна #бакалавр

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