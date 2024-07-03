Події

09:52 03.07.2024

На Донеччині за добу через обстріли загинув один мирний житель, поранені шестеро

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На Донеччині за добу через обстріли загинув один мирний житель, поранені шестеро

Унаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинув один мирний житель, поранені - шестеро, зафіксовано множинні руйнування цивільної інфраструктури та житлового фонду, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. Курахівська громада зазнала численних обстрілів: у Гірнику поранено людину, пошкоджено 4 приватних і 3 багатоквартирних будинків; у Гострому пошкоджено двоповерхівку; в Острівському пошкоджено 7 приватних будинків; під вогнем околиці Курахового, Сухих Ялів і Дальнього. У Селидовому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 24 будинки", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За його даними, у Краматорському районі в Лимані пошкоджені 2 нежитлових приміщення, обстріляні околиці Райгородка Миколаївської громади. У Костянтинівці пошкоджені 2 промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт.

У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхові будинки та промислова будівля. У Сіверську поранені 2 людини, пошкоджений приватний будинок.

"Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 351 людину, у тому числі 34 дитини", - поінформував Філашкін.

Теги: #донецька_область

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