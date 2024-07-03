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09:31 03.07.2024

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком

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Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу на всій лінії фронту зафіксовано 158 бойових зіткнень, війська РФ активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високий тиск на покровському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється, що на харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На куп'янському напрямку за добу відбулося 13 боїв. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог докладав у районі Синьківки - там відбулося майже 80% усіх протистоянь на напрямку.

На лиманському напрямку ЗСУ протистояли 18 атакам окупантів у районах Греківки, Макіївки, Невського на Луганщині та н. п. Терни на Донеччині.

На сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак у районах Івано-Дар'ївки, Спірного та Виїмки Донецької області. На краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського та Часового Яру Донецької області.

Генштаб наголошує, що на торецькому напрямку агресор значно активізувався – здійснив 32 атаки, зокрема в районах н. п. Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк у Донецькій області.

"На покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки - провів там понад половину своїх атак", - ідеться у зведенні Генштабу.

На курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка та Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На времівському напрямку противник здійснив три штурми позицій ЗСУ в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області. На оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення біля Роботиного.

"На придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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