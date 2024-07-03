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08:07 03.07.2024

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула і ще 15 дістали поранення

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У Херсонській області за добу у результаті обстрілів одна людина загинула і ще 15 дістали поранення

У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула і ще 15 - дістали поранення, пошкоджено 3 багатоповерхівки і понад 15 приватних будинків, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок і газогін, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Понятівка, Станіслав, Cадове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Кізомис, Качкарівка, Козацьке, Велетенське, Бургунка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівка, Томина Балка, Білозерка, Інгулець, Олександрівка, Ульянівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними Херсонської ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок і газогін; пошкоджено приватні автомобілі.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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