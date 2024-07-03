Одну людину поранено в результаті масованих обстрілів Запорізької області

Унаслідок масованих обстрілів у Запорізькій області поранено чоловіка, також є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"Один чоловік поранений унаслідок російських атак по Пологівському району. За добу окупанти 386 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також інформував про інтенсивність обстрілів.

"Ворог завдав авіаційного удару по Малинівці, 195 БПЛА різної модифікації спрямували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку, 10 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Новоандріївку, 180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська", - уточнив очільник ОВА.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.