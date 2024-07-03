Сирський обговорив із генералом Брауном нагальні потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів у вівторок телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, під час якої сторони обговорили нагальні потреби українського війська.

"Провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах", - написав Сирський у Телеграм у вівторок.

Головнокомандувач привітав генерала Брауна з прийдешнім Днем незалежності США і подякував за "постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротися з ворогом за власну свободу і незалежність".