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20:29 02.07.2024

Удари по Харкову було завдано ФАБ-500 з УМПК, кількість постраждалих зросла до чотирьох

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Удари по Харкову було завдано ФАБ-500 з УМПК, кількість постраждалих зросла до чотирьох

У вівторок російські загарбники завдали удару по промислових підприємствах в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова, повідомив прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"За попередньою інформацією, було використано ФАБ-500 з УМПК, які запускала авіація з території Бєлгородської області", - сказав Чубенко у відеокоментарі, поширеному пресслужбою.

За його словами, в результаті постраждали 4 людини (крім жінки і двох дітей, 12 і 15 років, постраждала 51-річна співробітниця одного з підприємств), пошкоджено фасади, а також складські та виробничі приміщення підприємств.

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення звичаїв і законів війни) КК України.

 

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріли

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