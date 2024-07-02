"Укрзалізниця" змінює правила провезення тварин залізницею

АТ "Укрзалізниця" ініціювала поновлення у правилах перевезення тварин, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

У новій редакції правил буде скасовано визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, але з водонепроникним абсорбуючим дном.

Буде дозволено тимчасове перебування без переноски - для здорової активності та/або сну на полиці купе для малих тварин до 45 см у холці.

Великим собакам від 45 см у холці буде дозволено проїзд ще й у вагонах СВ і РІЦ (RIC) за умови купівлі всіх місць у купе. Також, провезення великих собак буде можливим у поїздах "Інтерсіті+", але за умови викупу всіх місць, розміщених єдиним блоком у ряду. Службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати у всіх типах вагонів - з намордником і повідцем.

В "Укрзалізниці" зазначили, що будуть готові забезпечити альтернативні місця людям, які відчувають дискомфорт або мають алергічну реакцію від сусідства з твариною.

У процесі написання нових правил перевезення тварин "Укрзалізниця" вивчила фідбек, досвід залізниць-патнерів. Також до процесу залучили експертів UAnimals, юристів, колег із Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, уточнили в компанії.

Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на громадське обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту, запевнили в компанії.