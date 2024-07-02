Усі учасники основних сесій НМТ отримали свої результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Усі учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали результати за шкалою 100-200 балів у персональних кабінетах, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Сьогодні, 2 липня, учасникам, які проходили тестування у період із 13 до 21 червня, у вкладці "Результати НМТ-2024" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Ті учасники, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ-2024 до закордонного закладу освіти, можуть замовити витяг з результатів", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що на сьогодні усі учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ (у період із 14 травня до 25 червня) отримали результати.

Повідомляється, що нарахування балів за виконання предметних тестів НМТ відбувалося відповідно до затверджених схем, й одразу після завершення роботи над усім тестом учасники мали змогу побачити за кожним навчальним предметом їх кількість.

"Зауважимо, що для визначення остаточних результатів НМТ, які учасники бачать у своїх персональних кабінетах, нормативними документами передбачений окремий етап, під час якого обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування", - йдеться в повідомленні.

Отже, за підсумками проведення робіт на цьому етапі було виявлено такі помилки: у завданні №30 з української мови, яке учасники виконували 12 червня, в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності ("логічні пари") було допущено помилку під час верстки завдання; у завданні №18 з математики, яке учасники виконували 17 червня, в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності було допущено помилку під час верстки завдання; у завданні №18 з математики, яке учасники виконували 21 червня, у пункті 3 умову про трикутник було сформульовано некоректно.

"Щодо цих випадків на засіданні апеляційної комісії УЦОЯО задля забезпечення об’єктивного оцінювання ухвалено виважене рішення на користь учасників з урахуванням того, які саме відповіді надали учасники на ці завдання", - додали у відомстві.

Крім того, апеляційна комісія УЦОЯО ухвалила рішення щодо перерахунку балів тих учасників, які виконували завдання з короткою відповіддю в предметних тестах із математики, фізики та хімії і, окрім правильного числа, зазначили у відповіді знак відсотка.

"Звертаємо увагу, що в персональних кабінетах розміщено результати після врахування змін, визначених апеляційною комісією, тобто ці результати є остаточними й не підлягають апеляції", - наголосили в Центрі оцінювання.

Як повідомлялося, НМТ 2024 року передбачає три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) та один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбувалося під час основних сесій (14 травня - 25 червня) і ще відбудеться під час додаткових сесій (11-19 липня).