Події

15:56 02.07.2024

Росіяни обстріляли Нікополь, загинули дві жінки - голова ОВА

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Росіяни обстріляли Нікополь, загинули дві жінки - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім того, у місті багато руйнувань, додав голова ОВА.

"Пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто", - вказав він.

 

Теги: #нікополь #обстріл

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