Сирський відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють" у Донецькій області

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав штурмову бригаду Національної поліції України "Лють" у Донецькій області, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту. Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Також головнокомандувач ЗСУ та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті".

"Ваша відвага та самовідданість є прикладом для наслідування. Дякую за службу. Разом до перемоги!" - звернувся до воїнів Сирський.