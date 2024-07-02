Події

09:02 02.07.2024

Унаслідок ворожого обстрілу Південного в Харківській області постраждали чотири мирні жителі

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Унаслідок ворожого обстрілу Південного в Харківській області постраждали чотири мирні жителі

У понеділок, о 21:37, ЗС РФ обстріляли приватне підприємство в Південному, є постраждалі серед мирного населення, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загоряння 2-х легкових автомобілів, зруйновано складську будівлю та пошкоджено лінії електропередач. Постраждали 4 людини", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в ніч на вівторок ворожого обстрілу зазнала Козача Лопань. У результаті пошкоджено приватний будинок. Крім того, минулої доби зафіксовано влучання КАБ. На території цивільного підприємства (без постраждалих). У Карасівці через ворожий обстріл загорілося поле з пшеницею. Незважаючи на ризики поширення вогню на все поле (110 га), рятувальникам вдалося його локалізувати та ліквідувати на площі 2 га.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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