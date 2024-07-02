Події

07:30 02.07.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 56 артилерійських систем

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Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 56 артилерійських систем

Сили оборони знищили 1280 окупантів, 8 танків, 16 бронемашин, 56 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 21 безпілотник, 2 крилаті ракети, 78 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за добу Генштаб Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 545090 (+1280) осіб, танків - 8107 (+8) од, бойових броньованих машин - 15566 (+16) од, артилерійських систем - 14655 (+56) од, РСЗВ - 1114 (+3) од, засоби ППО - 874 (+0) од, літаків - 360 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21), крилаті ракети - 2335 (+2), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74) од, спеціальна техніка - 2452 (+4)", - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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