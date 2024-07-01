Двопартійна делегація Конгресу США запевнила Київ у підтримці України

Двопартійна делегація Конгресу США прибула до Києва в понеділок, 1 липня, щоб продемонструвати підтримку України та отримати інформацію про американську допомогу, заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США (Республіканська партія) Майк Тернер.

"Ми тут із двопартійною делегацією Конгресу, щоб продемонструвати нашу підтримку Україні. Очевидно, що Сполучені Штати, продовжуючи надавати зброю і фінансову підтримку, відповідають на заклик проти російської агресії", - сказав Тернер на брифінгу в Києві в понеділок увечері.

Він зазначив, що прибув в Україну з групою американських конгресменів, які опікуються питаннями національної та міжнародної безпеки.

"Ми були дуже задоволені доповідями та брифінгами, які ми отримали як від нашої команди, так і від українців про те, що тут можливо і як ми можемо продовжити нашу підтримку", - додав Тернер.

Також він поінформував, що делегація зустрілася раніше з президентом України Володимиром Зеленським і висловили підтримку його лідерству і "тому, чого ми добиваємося разом".

Він продовжував переконувати нас у необхідності додаткової повітряної підтримки та протиповітряної оборони, а також у тому, що допомога Сполучених Штатів має надходити швидше. І ми поділяємо його занепокоєння", - наголосив Голова Комітету з питань розвідки.

Член Палати представників США Ронні Джексон (Республіканська партія) окремо подякував Зеленському за запрошення в Україну, а також висловив подяку українському народові за надану інформацію про ситуацію. Конгресмен також зазначив, що США багато чому вчаться на прикладі того, що відбувається в Україні.

"Було дуже вражаюче бачити, що роблять зараз українські військові та яку підтримку вони отримують від цивільного сектору. Ми в Сполучених Штатах багато чому вчимося на прикладі того, що тут відбувається, здобуваємо уроки, які допоможуть у майбутньому на майбутніх полях битв", - зазначив він.

Зі свого боку конгресменка Бетті Макколлум (Демократична партія) зі свого боку також зазначила, що США багато чого вчаться в України, і "не тільки того, як протистояти російській агресії, а й того, як демократичні країни, НАТО та інші демократичні країни, мають триматися разом".

"Напад на суверенітет однієї демократії, на мою думку, є нападом на всі демократії. Тому я рада сказати дякую українському народу за те, що він стоїть на передовій і бореться за демократію", - заявила вона.

Член Палати представників США Ронні Джексон (Республіканська партія) Джон Джойс, який представляє округ Пенсільванії, зазначив, що сьогодні, 1 липня, річниця битви під Геттісбергом під час Громадянської війни в США.

"Ця битва стала переломним моментом у Громадянській війні, і я з нетерпінням чекаю на ресурси з мужністю, які є в українців, щоб побачити цей переломний момент у битві проти Росії", - сказав він.

Зі свого боку конгресмен Тоні Гонзалес (Республіканська партія) наголосив, що незалежно від того, хто перебуває в Білому домі, важливо, щоб Конгрес підтримував союзників США в усьому світі.

"І я думаю, що сьогоднішній день був великою частиною цього. І підтримувати своїх союзників потрібно не тільки в хороші, а й у важкі часи", - додав він.