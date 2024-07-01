Події

15:15 01.07.2024

В Одеській області викрито військовослужбовця, який обіцяв переведення з лінії бойового зіткнення в тилову частину за $4500

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В Одеській області викрито військовослужбовця, який обіцяв переведення з лінії бойового зіткнення в тилову частину за $4500

В Одеській області повідомлено про підозру головному сержанту однієї з військових частин за фактом одержання неправомірної вигоди, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, головний сержант одержав від діючого військовослужбовця однієї з "бойових" частин через посередника неправомірну вигоду в сумі 4500 доларів США. Кошти призначались за переведення військовослужбовця з лінії бойового зіткнення до тилової військової частини", - йдеться в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, правоохоронці затримали головного сержанта 25 червня 2024 року безпосередньо під час передачі грошей.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі 605 600 грн.

Теги: #хабар #одеська_область #військові

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