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14:23 01.07.2024

САП отримає повноваження щодо запитів про екстрадицію та міжнародної допомоги в корупційних кейсах - Меморандум із МВФ

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САП отримає повноваження щодо запитів про екстрадицію та міжнародної допомоги в корупційних кейсах - Меморандум із МВФ

Україна зобов'язується до кінця жовтня 2024 року внести законодавчі зміни, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) займатися питаннями екстрадиції та міжнародної допомоги самостійно в рамках розслідування справ про корупцію.

"З метою посилення ефективності процедур розслідування випадків корупції буде ухвалено додаткові поправки до Кримінального процесуального кодексу, зокрема такі, що дають змогу генеральному прокурору делегувати САП управління запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу у зв'язку з розслідуваннями випадків корупції", - ідеться в оновленому Меморандумі з МВФ, оприлюдненому на сайті фінансової організації.

Теги: #мвф #сап #меморандум

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