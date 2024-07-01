Події

11:25 01.07.2024

Найбільші обсяги відключень у понеділок будуть із 16:00 до 24:00 - "Укренерго"

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Найбільші обсяги відключень у понеділок будуть із 16:00 до 24:00 - "Укренерго"

1 липня з 16:00 до 24:00 буде збільшено кількість черг графіків погодинних відключень електроенергії.

"Причина збільшення обмежень - зростання споживання у зв'язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вище, ніж учора - у вихідний день", - повідомило НЕК "Укренерго" в понеділок.

Як повідомлялося, 1 липня графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

За інформацією системного оператора, 1 липня планується аварійне постачання із сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання. 30 червня Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

Як зазначили в НЕК, на ранок понеділка без енергопостачання залишалися 475 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Через технічні причини та через бойові дії відключалися високовольтні лінії електропередачі в Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Технічні причини відключення пов'язані з впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

За даними "Укренерго", імпорт електроенергії протягом доби здійснюватиметься з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28139 МВт-година, з максимальною потужністю в окремі години до 1567 МВт.

Теги: #час #відключення

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