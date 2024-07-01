Події

10:55 01.07.2024

Через обстріли є нові знеструмлення у трьох регіонах, на енергооб'єкті в Полтавській області загинув працівник підрядної організації

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Через обстріли є нові знеструмлення у трьох регіонах, на енергооб'єкті в Полтавській області загинув працівник підрядної організації

Станом на ранок 1 липня через російські обстріли є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях.

"Загалом через бойові дії без електроенергії абоненти в семи регіонах", - повідомило Міністерство енергетики України в понеділок.

Як зазначили у відомстві, у східному регіоні внаслідок ворожих обстрілів відключилася високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявлено обрив дроту і грозотросу.

За інформацією міністерства, минулої доби в енергетичній галузі стався черговий нещасний випадок - на одному з енергооб'єктів у Полтавській області під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації. Обставини нещасного випадку з'ясовують.

Як повідомлялося, 1 липня графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Через масовані російські обстріли є значний дефіцит потужностей. Для його часткового покриття минулої доби Україна за запитом Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Крім того, в західному регіоні з технологічних причин відключали високовольтну повітряну лінію. Причина - загоряння конденсатора на одній із високовольтних підстанцій. Викликано ДСНС, загоряння ліквідовано. Лінію вивели в аварійний ремонт.

За даними Міненерго, імпорт електроенергії на поточну добу прогнозується в обсязі 28159 МВт-год. Експорт не передбачається.

Теги: #знеструмлення

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