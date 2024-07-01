Окупанти за добу обстріляли 18 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях

Російські окупанти обстріляли за минулу добу три прикордонні села в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області та 15 сіл у Сумському, Охтирському та Шосткинському районах Сумської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок уранці.

У с. Юнаківка Сумського району повідомляється про пошкодження житлового будинку внаслідок обстрілу. Юнаківка – два обстріли: п’ять вибухів, імовірно ствольна артилерія 122 мм. Пошкоджено приватний будинок", - ідеться у зведенні.

Про жертви, постраждалих та інші руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - розповіли в ОК "Північ".

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, безпілотні літальні апарати для скидання боєприпасів, застосовували ФПВ-дрони. Низку сіл було обстріляно по два-три рази. Загалом за добу зафіксовано 27 обстрілів (95 вибухів) із різних видів озброєння.

Днем раніше також повідомлялося про 27 обстрілів прикордоння в Чернігівській і Сумській областях за добу, в суботу вранці - про 44 обстріли.