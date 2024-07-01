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08:35 01.07.2024

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранений

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Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранений

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще одну поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Станіслав, Новокаїри, Садове, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Гончарне, Олександрівка, Білозерка, Зміївка, Берислав, Приозерне, Інгулець, Понятівка, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Широка Балка, Гаврилівка, Бургунка, Комишани, Хрещенівка, Львове та місто Херсон", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, через російські обстріли 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Також він зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу та газопроводи; пошкоджено гаражні приміщення та приватні автомобілі.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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