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06:55 01.07.2024

На Резерв+ майже 2,6 млн оновлень облікових даних військовозобов'язаних

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На Резерв+ майже 2,6 млн оновлень облікових даних військовозобов'язаних
Фото: Міноборони України

Кількість оновлень облікових даних військовозобов'язаних у додатку Резерв+ сягнула майже 2,6 млн станом на 30 червня, повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

"Загалом станом на 30 червня 2024 року кількість оновлень сягнула майже 2,6 мільйона", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за тиждень (з 24 до 30 червня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 323 734 громадянина, про що свідчить інформація Ситуаційного центру Міноборони.

"Оновити дані можна, звернувшись до найближчого ТЦК або ЦНАПу. Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID", - пояснили у відомстві.

Тим часом із 19 червня в застосунку також доступний QR-код, який після оновлення даних згенерує всю інформацію про військовозобов'язаного і має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

 

 

 

Теги: #міноборони #оновлення #резерв

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