1 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 858 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 858 RUSSIAN AGRESSION

1 липня відзначають День ідентифікації домашніх тварин, Міжнародний день анекдотів і жартів, Міжнародний день регі.

В Україні - День державного реєстратора, День слідчого, День архітектури; у Канаді - День Канади.

Православна церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косми і Даміана, преподобного Никодима Святогорця.

День державного реєстратора в Україні

Щорічно 1 липня відзначається День державного реєстратора в Україні - професійне свято реєстраторів, яке офіційно встановлено згідно з Наказом Державного комітету України з регуляторної політики та підприємництва від 30 червня 2009 року № 111.

Державні реєстратори відіграють важливу роль у побудові та у правовому регулюванні господарської діяльності.

День архітектури України

Архітектурні об'єкти є важливою частиною історії та кожної з національних культур, адже відображають певні уявлення та цінності, свідчать про розквіт і занепад цивілізацій. Не є винятком і українська архітектура - самобутня, наповнена національними особливостями, вона робить нашу країну справжньою скарбницею архітектурних шедеврів.

Вітчизняній архітектурі присвячено спеціальне свято - День архітектури України, яке щорічно відзначається 1 липня.

День слідчого

1 липня Україна офіційно святкує День слідчого або День слідства - професійну дату працівників внутрішніх справ. Саме ці люди з аналітичним складом розуму, дедуктивними здібностями й уміннями ведуть розслідування та розплутують як прості, так і складні справи.

У 1963 році МВС отримало право проводити попереднє слідство. Відтоді слідчі отримали процесуальну самостійність. Указ набув чинності 1 липня, тому професійне свято відзначають у цей день, з 1998 року.

Слідчі-фахівці працюють у всіх правоохоронних органах країни - прокуратурі, поліції, службі безпеки. Вони збирають докази, проводять допити свідків і фігурантів у справах, ведуть досудове розслідування обставин. Слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, затримують небезпечних злочинців, захищають громадян України від злодіїв, шахраїв, убивць.

Ще цього дня:

1911 - Польський біохімік Казимир Функ уперше використав слово "вітамін";

1936 - У Нью-Йорку вийшов роман Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром";

1946 - Проведено перше післявоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні;

1961 - У Торонто (Канада) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

1976 - Василь Омелянович Романюк - майбутній Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир - відмовився від радянського громадянства;

1989 - У Києві утворено Народний рух України;

1997 - Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки;

2013 - Хорватія приєдналася до Європейського Союзу;

2014 - Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Церковне свято

1 липня в церковному календарі - день пам'яті Косьми і Даміана.

Вони були рідними братами, народилися в Малій Азії. Їхній батько був язичником. Він помер, коли хлопчики були ще маленькими, тож їх виховувала мати Феодотія в християнській благочестивій вірі. За своє благодатне життя брати отримали в дорослому віці дар від Бога - лікувати людей силою молитви. За це Косма і Даміан грошей не брали, лише просили, щоб пацієнти не грішили і частіше зверталися до Господа.

Іменини: Олексій, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Ангеліна.