Пожежу в будинку в Оболонському районі локалізовано, двом жінкам надають допомогу - Кличко

Пожежу в будинку в Оболонському районі локалізовано, двом жінкам медики надають допомогу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Двом постраждалим жінкам із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес", - написав він у телеграмі.

Мер повідомив, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети в 14-ти поверховому будинку часткове руйнування балконів на двох поверхах. Також є загроза руйнування балкона ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано. Рятувальники продовжують перевіряти квартири.

Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму телеграм-каналі повідомляє, що сталося часткове руйнування балконів на 6 і 7 поверхах. Також існує загроза руйнування балкона на 8 поверсі багатоповерхівки.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Як повідомлялося, в Оболонському районі Києва внаслідок ракетного удару російських військ зафіксовано падіння уламків, попередньо, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.